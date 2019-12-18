Уфа, , 09:34 — REGNUM Уфа вошла в топ-10 городов России, в которых установлены самые высокие главные новогодние елки. Об этом сообщает портал ТурСтат, ссылаясь на данные собственного исследования.

Отмечается, что живые главные ели установлены только в Уфе (30 метров) и в Москве (27 метров).

По результатам проведенного анализа, самая высокая новогодняя елка установлена в Красноярске. Там ее высота составляет 55 метров. Второе место занял Екатеринбург (50 метров). Казань оказалась на третьем месте (35 метров).

В Уфе установлена 30-метровая живая лесная красавица, поэтому столица Башкирии разместилась на 7 месте топ-10, пропустив вперед Барнаул, Тулу, Калининград.