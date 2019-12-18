Сеул, , 09:36 — REGNUM Южная Корея заняла 108-е место по индексу гендерного неравенства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По сравнению с результатами прошлого года, Южная Корея улучшила свой показатель, поднявшись на семь ступеней вверх.

Отмечается, что по доступности образования страна заняла 101-е место, по возможностям в сфере политики — 79-е место, по карьерным перспективам — 127-е место.

Известно, что список возглавила Исландия. За ней следуют Норвегия, Финляндия, Швейцария.

Великобритания в рейтинге неравенства полов заняла 21-е место, США — 53-е место, Китай — 106-е место, Япония — 121-е место.

Индекс гендерного неравенства — интегральный показатель, который отражает неравенство в возможностях достижений между мужчинами и женщинами. При составлении индекса учитывались четыре основные блока: доступность образования, здравоохранения, карьерные перспективы и возможности в сфере политики. Всего в список вошли 153 страны.