Бамако, , 09:23 — REGNUM В результате недавней эскалации конфликта в Мали более 100 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление благотворительной организации Save the Children.

В соответствии с заявлением экспертов, на фоне отсутствия безопасности более 300 тысяч детей в настоящее время не получают образования, поскольку сотни школ были закрыты.

В организации также сообщили, что пятая часть населения Мали сейчас остро нуждается в гуманитарной помощи.

Как отмечают репортеры, ранее в северной и центральной частях Мали произошел всплеск межобщинных столкновений, а во всем регионе Сахеля усиливается насилие со стороны исламистов.