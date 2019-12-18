Нью-Дели, , 09:13 — REGNUM Власти Нью-Дели ввели запрет на все массовые собрания и мероприятия в северо-восточном округе столицы Индии из-за прошедших 16 декабря массовых протестных акций против новой редакции закона об индийском гражданстве. Об этом 18 декабря сообщает телеканал NDTV.

По мнению местных властей, данная мера должна предотвратить возможность возникновения новых протестных акций.

При этом сообщается, что в других городских районах также приняты повышенные меры безопасности и усиленные полицейский наряды ведут дежурства на площадях и перекрестках, а также проводят выборочный досмотр автомобилей и проверку документов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря текущего года в Индии несколько тысяч протестующих вышли на улицу из-за недовольства новым законом, предоставляющим гражданские права индусам и христианам, бежавшим на территорию Индии из соседних Бангладеш, Пакистана и Афганистана. Противники закона убеждены, что при этом будут нарушены права индийских граждан.

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