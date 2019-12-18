Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 09:07 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги более 100 жилых домов не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. При этом расположение ближайших источников воды не позволит пожарным своевременно потушить возможные возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Главе города ранее было внесено представление на устранение недостатков пожарной безопасности.

Исполнения предписания прокуратуре пришлось добиваться в суде. И суд встал на сторону надзорного ведомства.