Абуджа, , 09:10 — REGNUM Из университета Абуджи уволили лектора, подозреваемого в сексуальных домогательствах по отношению к своим студенткам. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, одна из студенток утверждала, что лектор якобы требовал от нее вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на оценки.

В соответствии с заявлением руководства университета, преподаватель был уволен после рассмотрения отчета специальной комиссии, созданной для расследования обвинений.

Напомним, что в октябре в ходе специального расследования ВВС были выявлены случаи сексуальных домогательств в двух ведущих университетах Западной Африки. Кадры скрытой камеры в документальном фильме «Оценки за секс» ранее привели к отстранению ряда преподавателей как в университете Лагоса в Нигерии, так и в университете Ганы.

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