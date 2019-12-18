Женева, Швейцария, , 09:04 — REGNUM Ноябрь 2019 года выдался очень тёплым, заняв в рейтинге температуры второе место и уступив только ноябрю 2016 года. Об этом 18 декабря рассказала на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

По словам Нюллис, ноябрь 2019 года стал «вторым из самых теплых за 148 лет наблюдений за климатом». При этом она напомнила, что самым рекордно теплым был ноябрь 2016 года, когда был зафиксирован природный феномен Эль-Ниньо, который вызвал повышение температуры.

«В нынешнем году у нас нет сильного Эль-Ниньо. Поэтому тот факт, что нынешний год может стать вторым из самых теплых, это сигнал об изменении климата», — заявила представитель ВМО.

При этом она уточнила, что вторым по теплоте стал также осенний сезон текущего года и весь период с января по ноябрь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря папа римский Франциск обратился к участникам климатического саммита в Мадриде с призывом предпринимать более решительные и активные действия для борьбы с изменением климата.