Тбилиси, , 09:00 — REGNUM Стихийный митинг провели жители Тбилиси возле здания МВД Грузии на окраине столицы после того, как узнали о смерти 15-летнего подростка, который после попытки покончить с собой несколько дней пролежал в клинике. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

По данным журналистов, вечером 17 декабря, когда стало известно о смерти подростка, люди начали подходить к клинике. Они приносили цветы и свечи. Часть из собравшихся, около 300 человек, отправились к зданию МВД на Кахетинском шоссе.

Возле здания ведомства, как сообщают в агентстве, протестующие стали баллончиками с краской наносить надписи на асфальте: «Мать ее, эту жизнь!», «Мать ее, эту систему!», «Не убивай меня!» и другие. Сообщается, что были небольшие стычки с сотрудниками полиции, но задержаний не последовало.

Как передавало ИА REGNUM, ученика одной из тбилисских школ подозревали в нанесении ночью надписей на стенах в учительской и кабинетах школы. После двух допросов он попытался покончить жизнь самоубийством, после чего в течение нескольких дней пролежал в коме и скончался. Родители обвиняют сотрудников полиции, проводивших допрос мальчика, в доведении до самоубийства. Следователя Марьяну Чолоян, проводившую допрос, задержали, и ей стало плохо.

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