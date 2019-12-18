Москва, , 08:50 — REGNUM Отношения между Россией и Украиной на сегодняшний день скорее плохие, так считают более половины российских граждан — 53%. Хорошими отношения соседних стран считают только 5% респондентов, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В чём-то хорошими, а в чём-то плохими видят российско-украинские отношения 30% граждан. Ещё 12% затруднились ответить на вопрос.

Отношения Москвы и Киева в будущем нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут, так считают 43% опрошенных. Однако 19% верят в восстановление дружеских, добрососедских отношений, 14% — братских и союзнических. Ещё 11% полагают, что отношениях двух стран станут только хуже.

Признались в безразличии к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому 29% российских граждан, еще 21% относится к нему отрицательно, 9% — положительно, а 35% о его деятельности ничего не знают. При этом 67% респондентов не увидели изменений в отношениях Москвы и Киева после прихода Зеленского к власти.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 12 декабря среди 1,6 тыс. российских граждан старше 18 лет. Респонденты отвечали на вопросы по телефону.

Читайте также: Жители России рассказали о своём отношении к США, ЕС и Китаю