Москва, , 08:54 — REGNUM В условиях дефицита солнечного света зимой москвичам рекомендуют просыпаться как можно раньше. Об этом 18 декабря сообщило агентство «Москва» со ссылкой на главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

По словам специалиста, также важно часто выходить на улицу и много гулять в световой день. Просыпаться лучше с началом светового дня. Сейчас солнце встаёт около девяти утра.

Также Тяжельников рекомендовал жителям столицы найти в своём графике время на интересные хобби и встречи с друзьями, чтобы поддерживать хорошее эмоциональное состояние, и сохранять физическую активность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые назвали продукты, употребление в пищу которых поможет сохранить сердце здоровым.

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