Катманду, , 08:38 — REGNUM Правительство Непала внесло предложение об изменении правил выдачи разрешений для альпинистов, посещающих Эверест, об этом 18 декабря сообщает Reuters.

Причиной подобного решения стала гибель 11 человек в 2019 году во время восхождения на гору.

Предлагается требовать с альпинистов доказательств того, что они имеют опыт восхождения хотя бы на один пик в Непале высотой 6 тыс. 500 метров. Кроме того, с желающих взобраться на Эверест потребуется справка о состоянии здоровья.

Также, в случае если предложение правительства будет одобрено парламентом и приобретет статус закона, повысятся требования и к гидам, организующим восхождение на самую высокую гору на планете.

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