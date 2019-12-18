Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM На развитие туристической отрасли в Казахстане до 2028 года планируется привлечь 39 млрд тенге ($101 млн) инвестиций. Об этом говорится в проекте Стратегии развития акционерного общества «Национальная компания Kazakh Tourism» на 2019−2028 годы, опубликованном на сайте «Открытые НПА».

В документе отмечается, что Казахстан обладает высоким туристическим потенциалом, в том числе в сфере приключенческого, событийного, историко-культурного, медицинского и иных видов туризма.

Согласно документу, финансовое обеспечение развития туристического потенциала будет выполнять национальная компания Kazakh Tourism, которая займется привлечением иностранных и местных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году правительством Казахстана утверждена государственная программа развития туристической отрасли на 2019−2025 годы. Целью программы является обеспечение доли туризма в общем объеме ВВП не менее 8% к 2025 году.

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