Москва, , 08:38 — REGNUM Отдельное наказание за недостоверную информацию о соответствии продукции ГОСТу могут ввести в России. Штраф до 800 тыс. рублей предложен за это в проекте Особенной части нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), пишут 18 декабря «Известия».

В документе говорится о штрафах за «неприменение изготовителем продукции, исполнителем работ национального стандарта РФ в случае публичного заявления о соответствии». Речь идёт о маркировке продукции, а также эксплуатационных и иных документах.

ГОСТами обиходно называют национальные стандарты, на соответствие им указывает овал с буквами РСТ. Производители могут печатать на упаковке «Сделано по ГОСТу» или другие похожие фразы.

В настоящее время производитель, указавший ложную информацию о соответствии товара нацстандарту, может быть привлечён к ответственности за обман потребителей. Введение покупателя в заблуждение о потребительских свойствах или качестве товара наказывается штрафом для юридического лица до 500 тыс. рублей.

Более 40% испытанных Роскачеством товаров помечены соответствием нацстандартам, однако около трети из них в действительности сделаны не по ГОСТу. Ссылка на стандарт является беспроигрышным маркетинговым ходом, и потому усиление ответственности за обман покупателей весьма своевременно, отмечают в Роскачестве.

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