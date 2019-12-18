Москва, , 08:21 — REGNUM Температура воздуха в Москве 18 декабря поднимается до +5°С. Об этом 18 декабря сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, в столице России сегодня ожидается температура воздуха от +3 до +5°С.

Кроме этого в городе будет облачная погода с небольшими осадками. Ветер южный будет дуть со скоростью 5−10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о возможном тумане в Москве в ближайшее время и до утра.