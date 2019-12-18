Томск, , 08:19 — REGNUM Томск продолжает готовиться к Новому году. Как сообщили ИА REGNUM 18 декабря в мэрии, для томичей открылись ледовые городки.

Завершено строительство ледовых городков в парке отдыха Белое озеро, в микрорайоне Солнечный, у Дворца творчества Авангард, в Сквере студенческих отрядов и так далее.

С 16 декабря работает ледовый городок в сквере студенческих отрядов «В гостях у Деда Мороза» (Кировский район). В Ленинском районе 18 декабря открываются два ледовых городка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области открываются ёлочные базары.