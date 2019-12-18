Салехард, , 08:19 — REGNUM На Ямале внедряется сертификат дошкольника, стоимость которого составит три тысячи рублей в месяц. С 2020 года родители могут частично оплатить средствами сертификата частный детский сад, сообщает департамент образования ЯНАО.

В бюджете Ямала на эти цели предусмотрено около семи миллионов рублей на 200 сертификатов.

Владельцы частных детских садов смогут расплатиться сертификатами дошкольника за аренду помещения, коммунальные услуги или продовольствие для питания детей.

Отмечается, что средняя плата за частный детский сад в ЯНАО составляет 17 тыс. рублей в месяц.