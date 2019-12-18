Москва, , 08:23 — REGNUM Методику, разработанную в период Второй мировой войны и позволяющую человеку заснуть в течение 2 минут, напомнили в России. Она была создана американским психологом Бадом Уинтером для солдат, пребывающих в тяжелых условиях боевых действий.

Существует два варианта выполнения — «сидя» и «лёжа». В случае, если вы пытаетесь заснуть в сидячем положении, необходимо облокотиться на спинку стула, а ноги расставить параллельно друг другу. После этого нужно скрестить руки в замке на груди и опустить подбородок. Затем необходимо по очереди расслабить плечи, глаза, язык и челюсть. Эти действия должны сопровождаться спокойным дыханием, помогающим расслаблению всего тела.

В состоянии лёжа вам понадобится вытянуть руки вдоль тела, так чтобы ладони были обращены вверх. Данные приемы позволяют не только заснуть, но и основательно выспаться, главное в них правильно расслабить сознание и тело.

Как сообщало ИА REGNUM, для борьбы с сонливостью или хроническим недосыпом российские специалисты рекомендуют употреблять следующие продукты питания: овощи, крупы, богатые белком и клетчаткой, миндаль или грецкие орехи.

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