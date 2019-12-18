Уфа, , 08:18 — REGNUM Ежегодный Всероссийский семинар Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) пройдет в Уфе. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, семинар, в котором примут участие руководители органов исполнительной власти разных регионов России, начнет работу в Уфе 18 декабря. В это же день будут подведены итоги работы за текущий год. Семинар продлится до 20 декабря.

Отмечается, что на мероприятии можно будет обменяться опытом работы и познакомиться с новыми практиками. Кроме этого, мероприятие позволит наметить пути дальнейшего развития в сфере государственной молодежной политики.