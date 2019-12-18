Москва, , 08:10 — REGNUM Существующая схема эксплуатации систем фотовидеофиксации на российских дорогах является «устоявшейся и конкурентной», поэтому создание единого оператора в этой сфере не требуется. К такому выводу пришли в Минкомсвязи РФ, сообщает 18 декабря «Коммерсант».

Отмечается, что сегодня в России работает порядка десяти независимых компаний-интеграторов, которые эксплуатируют и обслуживают системы видеонаблюдения. Конкуренция между ними, полагают в министерстве, привела к росту качества оборудования, снижению стоимости камер в три-четыре раза за последние пять лет, а также к тому, что количество фиксируемых составов правонарушений увеличилось с трех до 27.

Ранее на роль единого оператора претендовала дочерняя структура «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД». Вопрос о возможности наделения её координирующими функциями предлагал проработать в мае 2019 года президент России Владимир Путин. Однако, передаёт издание, идея не нашла достаточного позитивного отклика в регионах.

Отмечается также, что о результатах проведённой работы вместе с рекомендацией отказаться от единого оператора было «доложено руководству страны в рамках исполнения соответствующих поручений».

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