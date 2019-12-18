Хабаровск, , 08:18 — REGNUM Жители Хабаровского края просят губернатора Сергея Фургала сделать 31 декабря выходным днём. Но глава края молчит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат хабаровской краевой думы Максим Кукушкин (КПРФ) от имени своих избирателей обратился к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой сделать 31 декабря выходным днём.

«В мой адрес поступают многочисленные обращения граждан с просьбой сделать 31 декабря выходным днём — перенести выходной с субботы, 28 декабря, на 31 число. Производительность труда в предпраздничный день будет низкой с предновогодним ажиотажем. Экономика региона не пострадает. А у жителей появится возможность отдохнуть от трудовой деятельности и полноценно подготовиться к встрече самого ожидаемого праздника. Поэтому я обратился к губернатору с просьбой рассмотреть такую инициативу», — привело слова Максима Кукушкина ИА ДВ-Новости.

Реакция губернатора на инициативу не известна. О 31 декабря — ни слова ни на официальном сайте губернатора, ни в его аккаунте в Инстаграм.

Как сообщало ИА REGNUM, жители края давно просят Сергея Фургала последовать примеру коллег-губернаторов других дальневосточных регионов и сделать 31 декабря выходным днём. О переносе выходного с 28 декабря на 31 уже заявили глава Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Колымы Сергей Носов, отдыхать будут 31 декабря жители Бурятии

Активно выясняют мнение граждан губернаторы Приморья и Амурской области.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин не счёл возможным сделать последний день года выходным. Работать будут 31 декабря и жители Забайкалья — власти решили не делать этот день выходным.

Однако во всех регионах власти хотя бы изучили общественное мнение. Правительство Хабаровского края никаких опросов и исследований не объявляло.