Париж, , 08:11 — REGNUM В 2019 году в мире были убиты 49 журналистов, что является самым низким показателем за последние 16 лет. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на ежегодный отчет международной организации по защите прав журналистов «Репортеры без границ» (RSF).

В организации заявили, что «исторически минимальное» число журналистов погибло, в основном освещая конфликты в Йемене, Сирии и Афганистане, предупредив, что «журналистика все еще остается опасной профессией».

По данным организации, за последние два десятилетия в среднем погибали около 80 журналистов в год.

Глава «Репортеров без границ» Кристоф Делуар отметил, что число журналистов, убитых в странах, где не было отмечено вооруженных конфликтов, все еще остается «угрожающе высоким»: только в Мексике погибли 10 человек.

«Латинская Америка, в которой погибли 14 журналистов, стала такой же смертоносной, как и Ближний Восток, — добавил он. — Все больше и больше журналистов убивают за их работу в демократических странах, что является настоящим вызовом демократии».

По данным RSF, в то время как меньше журналистов погибает, все больше оказывается за решеткой. Около 389 были арестованы в 2019 году, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Почти половина из них была заключена в тюрьму в трех странах — Китае, Египте и Саудовской Аравии, власти которой также обвинили в ужасном убийстве обозревателя Джамаля Хашогги в посольстве страны в Стамбуле в 2018 году.

Между тем 57 журналистов находятся в заложниках по всему миру, в основном в Сирии, Йемене, Ираке и Украине.