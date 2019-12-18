Омск, 18 декабря 2019, 07:59 — REGNUM В здании городского музея «Искусство Омска» на территории Омской крепости готовится к открытию усадьба Деда Мороза. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.
Торжественное открытие усадьбы состоится 22 декабря. Всего запланировано 32 представления с предполагаемым количеством участников до 3 тысяч человек.
Для того, чтобы попасть в усадьбу Деда Мороза, необходимо получить бесплатные пригласительные билеты в администрациях округов, уточнили в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, сказочная почта Деда Мороза завершает работу в Омске.