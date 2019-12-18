Ульяновск, , 07:32 — REGNUM В Ульяновске в преддверии новогодних и рождественских праздников усиливают меры безопасности в образовательных учреждениях. Проверяется готовность к зимним каникулам, сообщает администрация областного центра.

Речь идёт об обеспечении безопасного пребывания детей на новогодних мероприятиях. В рамках подготовки особое внимание будет уделено организации перевозок детей и безопасности учреждений социальной сферы.

В администрации отмечают, что до начала детских мероприятий обследуют здания и сооружения, дополнительно проверят исправность систем пожарной защиты, оповещения и противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, а также работоспособность систем охраны и связи. В ходе рейдов также будет проверяться соответствие электрических гирлянд правилам их устройства и монтажа. Кроме того, перед каждым мероприятием с участниками и организаторами будут проведены внеплановые противопожарные инструктажи, тренировки по отработке планов эвакуации.

В мэрии напоминают, что при проведении массовых мероприятий запрещено использовать дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к возгоранию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 4 утра, а первый рейс 1 января выйдет на маршрут в 6 утра. В целом в рамках новогодних и рождественских каникул запланировано более 1500 мероприятий. Ожидается, что в них примут участие 55 тыс. человек. Основные массовые мероприятия состоятся на площади Соборной, Ленина и 50-летия Победы.

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