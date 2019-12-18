Дамаск, , 07:25 — REGNUM Критическая ситуация, которая сложилась в лагере беженцев «Эль-Холь» на подконтрольной американским военным территории Сирии, способствует росту радикальных настроений среди его жителей. Об этом 17 декабря заявил журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По данным Герасимова, на территории лагеря проживает около 70 тысяч человек, более половины которых составляют дети. Глава Генштаба отметил сложную гуманитарную и социальную обстановки в лагере, на почве которых развивается напряженность между представителями различных групп, представленных в «Эль-Холе».

Кроме того, Герасимов напомнил о ситуации в другом лагере беженцев «Рукбан», также расположенном на подконтрольной США территории, где процветают насилие, воровство и торговля людьми. Он добавил, что контролирующие лагерь вооруженные группы мешают возвращению беженцев в места их постоянного жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря, в ответ на подготовленный Германией, Бельгией и Кувейтом проект резолюции по доставке гуманитарной помощи в Сирию Россия внесла свой вариант резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

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