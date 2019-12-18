Омск, , 07:12 — REGNUM В Омском кардиологическом диспансере рентгенхирурги спасли от инвалидности и паралича 88-летнего жителя Омска, перенесшего инсульт. Как сообщили ИА REGNUM 18 декабря в правительстве Омской области, врачи использовали новую технологию по механическому удалению тромба из сосудов головного мозга.

Уточняется, что первые операции по извлечению тромбов с помощью специальных устройств в России начали проводить в 2015 году. Мастер-класс по новейшим методикам для омских врачей провел руководитель отдела эндоваскулярной хирургии Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи Дмитрий Кандыба.

По его словам, указанная методика применяется к тем пациентам, которые в 80% погибали или оставались глубокими инвалидами.

«Сейчас эндоваскулярное лечение позволяет вернуть людей к жизни прямо на операционном столе. Данный хирургический метод позволяет проводить операции в течение суток после сосудистой катастрофы», — прокомментировал специалист из Санкт-Петербурга.

Оперировали 88-летнего омича под контролем рентгена без наркоза под местной анестезией. Сразу же после хирургического вмешательства у пациента нормализовалось движение конечностей, исчезли неврологические дефекты, подчеркнули медики. Восстановление после операции займет примерно двое суток.

Как сообщало ИА REGNUM, под Волгоградом полицейские спасли водителя с инсультом.