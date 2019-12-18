Челябинск, , 06:58 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой инвалида-колясочника из Челябинска. Поводом стала передача по одному из федеральных телеканалов.

Гражданин купил квартиру в доме, в котором по проекту должен был сооружён пандус. Но пандус оказался неприггодным для использования человеком в коляске. Мужчина через суд сумел добиться того, что управляющую компанию обязали создать необходимые для него условия передвижения. Но решение суда не исполняется.

Проводятся так называемые независимые экспертизы, из которых следует, что нельзя ничего исправить. Челябинский СКР начал доследственную проверку. Центральный аппарат СКР возьмёт эту проверку на контроль.