Новосибирск, , 06:54 — REGNUM В Новосибирской области в числе первых регионов России стартовала 100-процентная маркировка медикаментов QR кодом. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Уточняется, что в регионе работает предприятие по производству лекарственных средств АО «ПФК Обновление», приступившее к 100-процентному переходу на цифровую маркировку продукции.

Как пояснил замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, в настоящее время запускается система мониторинга движения лекарственных средств в РФ. Она включает в себя обязательную цифровую маркировку производимых медикаментов.

Сёмка подчеркнул, что система направлена на борьбу с фальсификацией и на достижение высокого уровня безопасности медицинских препаратов для потребителей.

Напомним, переход на обязательную цифровую маркировку лекарств запланирован на 2020 год.

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