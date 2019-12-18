Магадан, Магаданская область, , 06:55 — REGNUM Указ о переносе выходного дня в Магаданской области с 28 декабря на 31 декабря подписал губернатор региона Сергей Носов, 18 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Перенос касается работы государственных служащих и лиц, трудоустроенных в государственных органах, а также работающих на государственных предприятиях, подведомственным региональной власти. Согласно указу, всем остальным организациям рекомендуется также перенести выходной день. Решение губернатора было принято после проведенного опроса среди жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, решение перенести рабочий день с 31 декабря на один из выходных дней приняли уже более 20 регионов РФ.

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