Ульяновск, , 06:48 — REGNUM В Ульяновске в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 4 утра, а первый рейс 1 января выйдет на маршрут в 6 утра. Об этом сообщает администрация областного центра.

Глава Ульяновска Сергей Панчин поручил ужесточить контроль за работой автобусов, чтобы «улучшить ситуацию в сфере пассажирских перевозок». Он заверил, что будет «лично контролировать наиболее проблемные маршруты» — речь идёт о направлениях, по которым поступает «наибольшее количество нареканий от граждан».

Особое внимание будет уделено работе транспорта в праздничные дни. В новогоднюю ночь пассажирские услуги будут оказываться до 4 утра, в том числе интервал движения отдельных трамвайных маршрутов составит 15 минут. 1 января весь общественный транспорт выйдет в рейсы с 6 утра и будет работать по утвержденному графику, а трамвайные и троллейбусные маршруты — по расписанию выходного дня. 9 января автобусы и троллейбусы вернутся к штатному расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Ульяновске начал курсировать ночной автобус № 28. Он связал отдалённые микрорайоны — Дальнее Засвияжье и Новый город: его начальной точкой является проспект Созидателей, конечной — аквапарк. Автобус отправляется в 21:50, возвращается в 00:30.

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