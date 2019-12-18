Москва, , 06:19 — REGNUM Подписанный Путиным закон о введении электронных трудовых книжек в России положительно оценивает председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя нововведение корреспонденту ИА REGNUM, она, в частности, отметила:

«Цифровизация проникает во все сферы нашей жизни. Это касается не только молодежи, граждане старшего возраста также активно пользуются электронными услугами. Поэтому и цифровизация трудовых книжек очень кстати. Я считаю, что это позволит, в первую очередь, облегчить электронный оборот между работодателем и различными ведомствами. Пенсионным фондом, например.

Электронная трудовая книжка никогда не потеряется. Ей не страшен ни пожар, ни наводнение. Она освободит выходящих на пенсию граждан от необходимости собирать сведения со всех мест работы и подтверждать трудовой стаж самостоятельно — вся информация автоматически внесена в трудовую книжку. Также удобен такой вариант для фрилансеров — они удаленно могут устраиваться на работу без необходимости личных встреч. И стаж идет, и официальные отчисления — все законно и прозрачно. Это очень удобно и надежно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки, начнёт действовать с 2020 года.

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