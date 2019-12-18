Пекин, , 06:13 — REGNUM Пассажирский авиамаршрут «пятой свободы» был запущен между российским Екатеринбургом, Сианем на северо-западе Китая и Пхукетом в Таиланде, сообщили в Сианьском международном аэропорту «Сяньян», передает 17 декабря агентство Синьхуа.

Это первый воздушный маршрут в провинции Шэньси, где расположен город Сиань. Оператором нового рейса, который будет осуществляться пять раз в неделю, выступает российская авиакомпания «Уральские авиалинии».

Пятая воздушная свобода позволяет авиакомпаниям перевозить на возмездной основе пассажиров и грузы из одного государства в другое при перелете через свою страну и даёт разрешение делать остановку в третьей стране для посадки пассажиров и загрузки грузов.

Сианьский международный аэропорт «Сяньян» открыл 16 новых международных маршрутов с начала 2019 года, включая Макао, Дубай, Лиссабон, Ташкент и прочие города. Три прямых авиамаршрута должны быть открыты до конца декабря, связав Сиань со Стамбулом, Будапештом и Астаной.