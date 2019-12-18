Владивосток, , 06:15 — REGNUM Ветераны труда и дети войны, проживающие в Приморье, в 2020 году смогут компенсировать расходы на транспорт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого Законодательного собрания.

Читайте также: В Ульяновской области ветеранам войны один год разрешат ездить бесплатно

Приморские депутаты одобрили поправки в два региональных закона, которые предусматривают компенсации льготным категориям граждан в части расходов на транспорт. 50% расходов будет компенсировано при проезде льготника в междугороднем автобусе, городском и пригородном транспорте, в пригородном железнодорожном транспорте, на воздушном транспорте местных авиалиний.

Совокупный размер компенсационных выплат не должен превышать 20 тыс. рублей, а для северян — 30 тыс. рублей в год. К детям войны в Приморье относятся 104,8 тыс. человек, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. 25,8 тыс. из них ранее не имели никакого льготного статуса. По подсчётам специалистов, потребность краевого бюджета на эти цели составляет 26,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.