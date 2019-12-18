Владивосток, , 05:57 — REGNUM В 2020 году список приморских муниципалитетов, которые готовы будут принимать переселенцев, пополнится ещё двумя городами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Участники программы переселения соотечественников теперь могут выбрать местом своего заселения города Большой Камень и Партизанск. Информация об этом прозвучала на итоговом заседании межведомственной комиссии по реализации программы содействия добровольному переселению соотечественников под председательством врио вице-губернатора края Сергея Максимчука.

«В Приморье программа действует с 2007 года. За это время в край прибыли 16,3 тысячи соотечественников, в том числе более 1,5 тысячи — в 2019 году. Это, в первую очередь, квалифицированные кадры для экономики региона. Мы намерены продолжить активную работу по привлечению соотечественников и созданию дополнительных условий для переселения и закрепления граждан на территории края», — проинформировал замглавы региона.

По данным краевого департамента труда и социального развития, больше всего граждан приехали в Приморье из Таджикистана, Узбекистана, Армении, Украины и Казахстана. Наиболее востребованными из всех 29 территорий вселения по итогам 2019 года стали Артем, Находка и Уссурийск. Ряды их жителей пополнили почти 1 100 бывших соотечественников.

Как сообщало ИА REGNUM, Оренбургскую область в качестве постоянного места жительства за последние шесть лет выбрали 6,7 тыс. бывших соотечественников.