Владивосток, , 05:52 — REGNUM В рейтинге топ-25 самых высоких новогодних ёлок России отметились несколько городов Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Владивосток, как и положено столице федерального округа, лидирует на Дальнем Востоке по высоте главной новогодней ёлки, размер которой составляет 28 метров — она установлена на центральной площади города. Далее следует Хабаровск с ёлкой высотой в 23 метра, которая установлена в парке «Динамо» и Благовещенск, где установлена ёлка высотой в 22 метра, пишет ТурСтат.

Самая высокая ёлка в России установлена в Красноярске — 55 метров, за ней идёт ёлка в Екатеринбурге — 50 метров, а вот в Москве высота главной ёлки составляет всего 27 метров — как высота 9-этажного дома.

Как сообщало ИА REGNUM, на Соборную площадь Кремля доставлена главная новогодняя ёлка страны.