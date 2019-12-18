Шанхай, Китай, , 05:22 — REGNUM Примерно 9 млн иностранных гостей примет Шанхай в 2019 году, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Обладая 8500 отелей и свыше 110 туристических мест от 3А до 5А класса, более 200 музеями и галереями и гостиничным потенциалом мирового уровня, мегаполис получил 160 млн внутренних туристов в 2019 году, сообщил замдиректора Шанхайской муниципальной администрации по культуре и туризму Чэн Мэйхун.

В администрации также отметили, что в целях дальнейшего развития иностранного туризма было заключено администрацией сообщение с крупнейшей китайской авиакомпанией China Eastern Airlines. Благодаря авиакомпании откроет еще больше международных авиарейсов, а также организует кампанию по привлечению иностранных туристов.

Будучи членом альянса авиакомпаний SkyTeam, авиакомпания China Eastern Airlines расширила сеть рейсов из своего основного воздушного хаба — Шанхая до 1150 городов в 175 странах и регионах мира, обслуживая ежегодно 130 млн пассажиров.