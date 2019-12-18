Магадан, Магаданская область, , 04:58 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ «Об изменении рабочего времени», где 31 декабря 2019 года объявляется выходным днём, но не для всех, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы правительства Колымы, указ касается переноса выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря «для государственных гражданских служащих, лиц, замещающих государственных должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области».

Также в документе рекомендовано «руководителям иных предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно-правовой формы» перенести рабочий день 31 декабря на 28 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, более 10 тыс. жителей Магаданской области проголосовали за отмену рабочего дня 31 декабря.