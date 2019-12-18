Лондон, , 03:36 — REGNUM Обвинения в причастности к теракту выдвинула полиция Лондона в отношении гражданина Польши Филипа Голона Беднарчика. Об этом 17 декабря сообщается на сайте ведомства.

Правоохранительные органы подозревают 25-летного Беднарчика, задержанного 11 декабря в британском городе Лутон, в сборе информации, которую можно использовать для совершения теракта, а также в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. При этом представители полиции отметили, что обвиняемый не представлял непосредственной угрозы для общества.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря власти Турции депортировали в Великобританию четырех членов террористической группировки.

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