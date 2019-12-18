Благовещенск, , 04:25 — REGNUM Тигрица Елена, выпущенная вместе с братом Павликом в дикую природу в Приамурье, впервые попала на видео фотоловушки, установленной в Хинганском заповеднике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом написали в своём аккаунте сотрудники центра «Амурский тигр», следящие за поведением хищников, привезённых в Приамурье из Приморья.

«Пока братик разгуливает по северам Амурской области и пускается на разные авантюры вроде купания в водохранилищах, Елена живёт в Хинганском заповеднике, охотится и гордо дефилирует перед камерами. Судя по видео, тигрица подросла, похорошела и чувствует себя прекрасно», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/B6KqDRjI6rH/

Как сообщало ИА REGNUM, выпущенные в естественную среду обитания тигр Павлик и тигрица Елена некоторое время держались вместе, однако позже разошлись в разные стороны.