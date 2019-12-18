Тюмень, , 03:34 — REGNUM Общественники Тюмени собираются 19 декабря на коллективный просмотр трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина в областной научной библиотеке. После значимого для страны мероприятия запланирована дискуссия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе штаба Общероссийского народного фронта по Тюменской области.

На просмотр приглашены журналисты, представители некоммерческих и волонтёрских организаций, органов исполнительной власти и тюменские политологи.

Аналогичные коллективные просмотры пресс-конференции Владимира Путина запланированы в тюменских городах Тобольске и Ишиме.