Бразилиа, , 03:24 — REGNUM Бразилия вводит ограничения (с перспективой запрета) на использование трансжиров в пищевой продукции. Об этом 17 декабря сообщает Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем (ANVISA).

На сайте национального регулятора говорится о том, что Коллегиальный совет ANVISA единогласно проголосовал за утверждение правил, ограничивающих использование трансжиров в пищевой продукции. Стандарт предусматривает поэтапное введение нового стандарта. На первом этапе, с 1 января 2020 года, вводятся ограничения на присутствии доли трансжиров в некоторых продуктах питания (например, в рафинированных маслах — до 2%). С 1 июля 2021 года тот же лимит 2% будет распространён на все пищевые продукты. с 1 января 2023 года частично гидрогенизированные жиры будут полностью запрещены.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует полностью исключить из своего рациона продукты с трансжирами — они считаются опасными. В долгосрочной перспективе их употребление может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ограничение на содержание в маргаринах, спредах, растительно-молочных продуктах не более 2% трансжиров действует в России с января 2018 года.

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