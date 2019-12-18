Тюмень, 18 декабря 2019, 03:15 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году построят водозаборы в Вагае, Аромашево и Голышманово в рамках реализации проекта «Чистая вода». Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на своих аккаунтах в социальных сетях.
Кроме того, начнётся строительство водоводов Тюмень — Каскара и Тюмень — Кулаково. А также реконструкция водопроводных сетей в Каскаре, Ембаево, Тураева, Кулаково и Луговом. В микрорайоне Молодёжный деревни Ушакова планируется построить канализационный коллектор.
Напомним, жители деревни Каскары жаловались президенту России Владимиру Путину на отсутствие чистой воды в населённом пункте, а в деревне Ушакова сточные воды без очистки прямиком отправлялись в местную реку.
Александр Моор напомнил, что в 2019 году по нацпроекту «Экология» в Тюменской области было запущено два водозабора, позволивших обеспечить жителей Тобольска чистой питьевой водой из подземных источников.
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