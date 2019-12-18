Нью-Йорк, США, , 03:11 — REGNUM Судебное заседание по делу арестованного в США бывшего главы мексиканского федерального агентства Хенаро Гарсии Луны, подозреваемого в связях с наркомафией пройдет в Нью-Йорке, 17 декабря сообщает газета El Universal.

Точная дата суда пока не оглашается. Мексиканскому экс-чиновнику может грозить от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Дело Луны будет рассматривать судья Брайан Коган, который ранее вынес приговор бывшему главарю наркокартеля «Синалоа» Хоакину Гусману.

Как сообщало ИА REGNUM, Хенаро Гарсия Луна был задержан в Далласе в штате Техас 10 декабря по обвинению в связях с наркокартелем «Синалоа». Власти Мексики заявили, что проведут собственное расследование деятельности Луны.

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