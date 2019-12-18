Томск, , 02:55 — REGNUM «Томсклесхоз» и его филиалы открыли в районах Томской области ёлочные базары. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Новогодние деревья будут продавать в посёлке Белый Яр, городах Колпашево, Асино, селе Первомайское. Томичи смогут приобрести ели и пихты на территории Тимирязевской пожарно-химической станции.

В обладминистрации заверили, что томские лесхозы готовят деревья без ущерба для лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, у стен Кремля в Москве открылась новогодняя ярмарка.