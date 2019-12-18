Москва, 18 декабря 2019, 02:37 — REGNUM Экстренное предупреждение о возможном тумане в Москве в ближайшее время и до утра распространило Главное управление МЧС России по Москве.
«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в г. Москве местами ожидается туман с видимостью 100−500 метров», — говорится в предупреждении.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями водителям рекомендуется:
— значительно снизить скорость движения
— увеличить дистанцию до следующих впереди автомобилей
— не совершать на дороге внезапные и труднопредсказуемые манёвры.
Пешеходам рекомендуется при движении около проезжей части обозначить себя одеждой со светоотражающими элементами.
Всех участников движения (водителей и пешеходов) МЧС призывает быть в условиях тумана особенно внимательными и осторожными.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 декабря правительство Москвы рекомендовало не использовать личный автотранспорт в связи с пробками на дорогах, в том числе из-за плохой погоды.
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