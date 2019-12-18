Москва, , 00:55 — REGNUM Рабочий день 31 декабря будет перенесён на один из выходных дней в более чем в 20 регионах России, сообщили 17 декабря авторы телеграм-канала «Пул №3».

По информации источника, отдыхать в последний день 2019 года смогут госслужащие или некоторых их категории в соответствии с решением местных властей.

31 декабря, в частности, объявлен выходным днём в Карачаево-Черкесии, Бурятии, Ингушетии, Карелии, Крыму, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Кировской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Псковской, Свердловской, Томской областях и Ненецком АО. Еще в нескольких регионах день рекомендовано сделать выходным.

Напомним, 31 декабря в 2019 году выпадает на вторник и по всей стране, за исключением нескольких регионов, является рабочим днём.

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