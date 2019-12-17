Курган, , 23:54 — REGNUM В курганской области в восьми школах региона в 2020 году будут оборудованы инженерные классы. Об этом заявил на пресс-конференции председатель совета директоров АО «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов.

Инженерные классы будут оборудованы в школах Кургана, Лебяжьевского, Притобольного, Звериноголовского и Половинского районов. Каждый такой класс обойдётся в 2−3 млн рублей.

Проект будет реализован в рамках соглашения между правительством Курганской области и НПО «Курганприбор».