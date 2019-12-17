Маунтин-Вью, США, , 23:44 — REGNUM Музыкальный сервис YouTube Music сделал персонализированные плейлисты доступными всем пользователям. Об этом компания сообщила 17 декабря в своём официальном блоге.

Сервис представил новые плейлисты Mix Mix, New Release Mix и Your Mix, в которых будут храниться любимые песни пользователей, треки их любимых исполнителей, которые они ещё не слышали, а также новые релизы. При этом компания сообщила, что она запустила плейлист Discover Mix (ранее эксперты отмечали, что эта функция очень похожа на Discover Weekly от сервиса Spotify).

Этот плейлист будет еженедельно формироваться из песен новых исполнителей, треков, которые пользователь никогда не слышал, а также из менее известных композиций знакомых ему музыкантов.

Напомним, впервые о том, что YouTube Music собирается «скопировать» функцию Spotify Discover Weekly стало известно в сентябре 2019 года. Тогда же компания представила её логотип, который, как отметили эксперты, оказался похож на логотип функции Spotify Release Radar.

Читайте ранее в этом сюжете: Музыкальный сервис YouTube Music «скопировал» функцию Spotify