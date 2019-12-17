Казань, , 23:07 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов на своей странице в одной из социальных сетей начал опрос по поводу объявления выходного дня 31 декабря.

«Мне много пишут, что нужно 31 декабря сделать выходным. Но тогда в субботу, 28 декабря, на работу придется выходить. Проголосуйте в историях, подумаем», — предложил Минниханов.

До настоящего момента идею о выходном 31 декабря поддержали 89% участников опроса, 11% — против.

«Нам суббота не страшна! Поэтому лучше 28 декабря отработать», — написал один из пользователей. Кто — предложил не переносить, в просто сделать оба дня выходными — и 28 и 31 декабря.

В комментарии к Минниханову пришел хоккейный клуб «Ак Барс», который, вероятно, против выходного дня 31 декабря.

«Рустам Нургалиевич, у нас 28 числа матч в пять часов. Голосуем за то, чтобы все на хоккей успели», — пишут представители клуба.

В «Татаэнерго» все за выход на работу 28 декабря и отдых 31-го.

Одни из пользователей предложил освободить от работы 31 декабря только женщин, потому что они «на кухне работают».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель казанского кремля Лилия Галимова говорила, что глава Татарииможет рассмотреть вопрос установления дополнительного выходного дня 31 декабря в случае поступления соответствующего запроса. Позднее в пресс-службе правительства республики одному из telegram-каналов заявили, что с экономической и практической точек зрения делать 31 декабря выходным днём нецелесообразно, поскольку Татария — один из экономических и промышленных центров страны.