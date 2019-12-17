Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Доступ к нескольким группам, где участники обсуждали способы изготовления и применения опасной для здоровья «чёрной мази» заблокировала администрация социальной сети Facebook. Об этом 17 декабря сообщил интернет-портал BuzzFeed.

В качестве причины блокировки групп было названо «агрессивное и преступное поведение» членов сообществ. При этом в группах не занимались непосредственной продажей мази, но обсуждали способы её приготовления, хранения и в каких странах это средство можно купить.

«Чёрная мазь» является средством альтернативной медицины, которое нередко предлагают интернет-пользователям в качестве препарата для борьбы с такими тяжёлыми заболеваниями, как рак кожи и другие виды онкологии. На самом деле, доказательств лечебных свойств мази, состоящей в основном из хлорида цинка и растения лапчатки, не существует, а при пользовании ею можно повредить кожные покровы.

Согласно данным исследования «чёрной мази», которое проводил медицинский центр при Вермонтском университете в США, мазь разъедает кожу и может способствовать распространению клеток раковой опухоли. Продажа «чёрной мази» на территории США запрещено Управлением США по контролю за продуктами питания и лекарствами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которую организовали следователи в Курганском районе в связи с информацией о травле матери и её больной дочери в сети интернет. Дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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