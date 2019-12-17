Париж, , 22:51 — REGNUM Французская компания Ubisoft решила отложить масштабное обновление 1.1.0 для игры Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint на январь 2020 года. Об этом она сообщила 18 декабря на форуме Reddit.

Изначально разработчики собирались выпустить его сегодня, 18 декабря 2019 года. В компании отметили, что команде проекта требуется ещё немного времени для того, чтобы завершить работу.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — это мультиплатформенный тактический шутер, релиз которого состоялся 4 октября 2019 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. Это одиннадцатая по счету игра во франшизе Tom Clancy’s Ghost Recon.

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